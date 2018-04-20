Лавров рассказал о сборнике «Хайли лайкли»

"А если все это будет голословно, то подобного рода утверждения войдут в итоге, в конечном счете, в сборник под названием «Хайли лайкли», — сказал Лавров.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Лондона предоставить конкретную информацию, подтверждающую российские кибератки на Великобританию . По ее словам, посольство России в Лондоне уже отправило ноту в Форин Офис, но ответа так и не получило. Как сообщает «Интерфакс», она назвала эти обвинения провокационными и бездоказательными.

"В тиражируемых спекуляциях видим не что иное, как намеренное уклонение британской стороны от какого бы то ни было диалога с нами по этой теме", — подчеркнули в МИД РФ.