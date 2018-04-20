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Лавров рассказал о сборнике «Хайли лайкли»
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Лавров рассказал о сборнике «Хайли лайкли» 

Вести.Ru 52 минуты назад
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал голословными обвинения США о препятствии России и Сирии допуску экспертов ОЗХО в Думу. Он заявил, что американцам нужно представить «факты на стол», и после этого уже можно будет общаться как профессионалы.
"А если все это будет голословно, то подобного рода утверждения войдут в итоге, в конечном счете, в сборник под названием «Хайли лайкли», — сказал Лавров.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Лондона предоставить конкретную информацию, подтверждающую российские кибератки на Великобританию. По ее словам, посольство России в Лондоне уже отправило ноту в Форин Офис, но ответа так и не получило. Как сообщает «Интерфакс», она назвала эти обвинения провокационными и бездоказательными.
"В тиражируемых спекуляциях видим не что иное, как намеренное уклонение британской стороны от какого бы то ни было диалога с нами по этой теме", — подчеркнули в МИД РФ.
Захарова напомнила, что Москва неоднократно предлагала британцам провести двусторонние межведомственные консультации по информационной безопасности. Одно из предложений было сделано в ходе переговоров Сергея Лаврова и Бориса Джонсона в 2017 году. Однако ответ так и не был получен.
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