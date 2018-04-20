Лавров: Россия не приемлет попыток развалить Сирию 

«Мы не приемлем тех попыток, которые мы наблюдаем в контексте геополитической инженерии, попыток, нацеленных на то, чтобы Сирию развалить, создать там присутствие внерегиональных сил на веки вечные. Это все противоречит тем договоренностям, о которых идет речь», — приводит РИА Новости слова Лаврова.
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что именно принципы, закрепленные в ООН, должны являться отправным пунктом для принятия таких масштабных политических решений.
"От тех принципов, которые одобрены в СБ ООН, едва ли можно отступать, поэтому об уступках здесь речь вести не очень получается", — подчеркнул дипломат.
Заявления Лаврова прозвучали на фоне обострения ситуации в Сирии в результате инициированного Вашингтоном ракетного удара по сирийским объектам. Москва решительно осудила неправомерные военные действия Запада, так как они противоречат Уставу ООН.