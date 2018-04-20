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Меркель и Трамп на встрече в Вашингтоне обсудят «поведение» России
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Меркель и Трамп на встрече в Вашингтоне обсудят «поведение» России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Одной из тем переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа, которые пройдут 27 апреля в Вашингтоне, станет «поведение» России, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Совершенно точно, что среди других вопросов будет обсуждаться международное положение, в частности, к примеру, поведение России станет темой», — приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Трамп и Меркель могут обсудить проект «Северный поток — 2». По словам представителя германского кабмина, если эта тема будет затронута, канцлер «представит нашу позицию относительно экономической составляющей проекта и политических условий, в которых он реализуется».
Зайберт пообещал, что другие темы переговоров лидеров США и Германии он уточнит позднее.
Политолог Александр Рар ранее рассказал газете ВЗГЛЯД о целях поездки Меркель в Германию.
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