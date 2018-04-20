Лавров заявил, что не слышал об идее Австрии стать посредником между РФ и Западом по Сирии 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не слышал о предложениях Австрии выступить посредником между Россией и западными странами по сирийскому вопросу.
"Я не слышал, чтобы Австрия предлагала свои услуги в качестве посредника между Россией и Западом по сирийскому вопросу. В Сирии нужно только одно посредничество — посредничество между всеми сирийскими сторонами для того, чтобы усадить их за стол переговоров", — сказал Лавров в пятницу по итогам переговоров с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.