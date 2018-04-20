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Россия не приемлет попыток Запада развалить Сирию, заявил Лавров
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Россия не приемлет попыток Запада развалить Сирию, заявил Лавров 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия не приемлет попыток стран Запада развалить Сирию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не приемлем тех попыток, которые мы наблюдаем, опять же, в контексте геополитической инженерии, попыток, нацеленных на то, чтобы Сирию развалить, создать там присутствие внерегиональных сил на веки вечные. Это все противоречит тем договоренностям, о которых идет речь", — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.
Он подчеркнул, что конфликт в Сирии должен разрешаться на основе резолюций Совета безопасности ООН и в рамках ведомого сирийцами политического процесса.
"От тех принципов, которые одобрены в СБ ООН, едва ли можно отступать, поэтому об уступках здесь речь вести не очень получается", — добавил Лавров.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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