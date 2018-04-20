Россия не приемлет попыток Запада развалить Сирию, заявил Лавров

"Мы не приемлем тех попыток, которые мы наблюдаем, опять же, в контексте геополитической инженерии, попыток, нацеленных на то, чтобы Сирию развалить, создать там присутствие внерегиональных сил на веки вечные. Это все противоречит тем договоренностям, о которых идет речь", — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

Он подчеркнул, что конфликт в Сирии должен разрешаться на основе резолюций Совета безопасности ООН и в рамках ведомого сирийцами политического процесса.

"От тех принципов, которые одобрены в СБ ООН, едва ли можно отступать, поэтому об уступках здесь речь вести не очень получается", — добавил Лавров.

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