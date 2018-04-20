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Австрия призвала расследовать «дело Скрипаля» с международными механизмами
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Австрия призвала расследовать «дело Скрипаля» с международными механизмами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вена призвала к расследованию «дела Скрипаля» с подключением международных механизмов, заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Наша внешняя политика основывается на фактах. Есть многосторонние механизмы, которые занимаются этими расследованиями. Мы подключили их пару неделею назад, и конвенция о запрете химического оружия дает нам возможность привлечь некоторых экспертов на местах, а также обратиться в лаборатории", — заявила Кнайсль.
Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.
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