Путин готовится к визиту в Австрию — одну из немногих стран, которая не выслала дипломатов РФ

отказалась высылать

российских дипломатов на фоне озвученных Британией обвинений в организации химатаки в Солсбери. «Коммерсант» утверждает, что организацию поездки обсуждали в пятницу в ходе визита в Москву глава МИД Австрии Карин Кнайсль и Сергей Лавров

Это может сделать заявившую о нейтралитете Австрию одним из ключевых партнеров РФ в Евросоюзе. По данным национальных СМИ, австрийский министр хотела заручиться поддержкой Москвы, чтобы ее страна выступила посредником в сирийском урегулировании.

О планировании поездки Путина в Австрию газете рассказали диписточники в Москве и Вене и подтвердил источник в Кремле . Поездку планируется приурочить к 50-летию заключения контракта на поставки газа из Советского Союза (1 июня 1968 года австрийская OMV стала первой западной компанией, заключившей долгосрочный договор на поставки газа из СССР). Об этой дате Путин напоминал в ходе состоявшегося 28 февраля визита в Москву федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца , который ранее

заявлял

о необходимости поэтапного снятия санкций с России.

Австрийская OMV является одним из участников проекта по строительству нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток-2». А по итогам 2017 года Австрия поставила рекорд по импорту российского газа.

Вена оказалась среди девяти европейских столиц, отказавшихся в знак солидарности с Лондоном по «делу Скрипаля» высылать российских дипломатов. «Как нейтральная страна мы не будем выдворять кого-либо из дипломатов. Более того, мы хотим, чтобы существовал мост между Востоком и Западом и чтобы каналы для переговоров с Россией оставались открытыми», — пояснил тогда канцлер Курц.