Ещё
Вена выразила обеспокоенность эскалацией ситуации в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вена выразила обеспокоенность эскалацией ситуации в Сирии 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ГЛАВА МИД АВСТРИИ: ВЕНА ВЫРАЖАЕТ БОЛЬШУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ЭСКАЛАЦИЕЙ СИТУАЦИИ В СИРИИ, ПРИЗЫВАЕТ ВСЕ СТОРОНЫ СЕСТЬ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ
РИА Новости: последние новости
Тулеев призвал отменить митинг в Кемерово в день похорон погибших в ТЦ Китайские СМИ предсказывают осложнение ситуации вокруг КНДР Глава МИД Австрии объяснила, почему Вена не выслала российских дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание206
Турция вывела золотой запас из США202
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть31
«Весь салон залит кровью»26
Кремль отреагировал на визовую блокаду США31
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
06:37
«Весь салон залит кровью»
Происшествия Статьи
03:45
Глава МИД Австрии провела встречу в Москве
Европа Политика
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение