Политолог назвал «Белые каски» проектом британских спецслужб

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть в избытке доказательства причастности Лондона к постановке химической атаки в сирийской Думе.

Министр также напомнил, что видео инсценировки было предоставлено «Белыми касками», которые работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, включая террористов "Джебхат ан-Нусра" *.

"Сама организация «Белые каски» создавалась под эгидой британских спецслужб Ми-6, и даже называлось имя главного создателя «Белых касок», которые участвовали и в других операциях. Но главная их роль — это Сирия . Под видом разрешения гуманитарной ситуации, якобы они спасают мирных жителей, на самом деле, это организация, созданная на деньги спецслужб. «Белые каски» созданы при участии английских спецслужб, это известный факт", — сказал Борис Долгов.

Люди, работающие в этой организации, были замечены ранее и в другой роли — в роли сирийских боевиков, отметил эксперт.

По мнению доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко, подобные организации создаются спецслужбами как ресурс для операций.

"Я прекрасно знаю, что подобного рода организации в любом случае создаются под чьей-то эгидой, и под эгидой спецслужб в том числе, даже если организации не создаются напрямую спецслужбами, спецслужбы используют их как ресурс для проведения своих операций. Они абсолютно циничны", — подчеркнул Демиденко.

Мальчик из видео про «химатаку» в Думе рассказал про обстоятельства съемки

Доказательства ничего не поменяют

Дмитрий Данилов. Заявление Лаврова ясно говорит о том, что у России есть доказательства причастности Лондона к инсценировке химатаки, сказал завотделом европейской безопасности Института Европы РАН

"Такое заявление в такой ситуации не может быть голословным. Если министр иностранных дел говорит, что у него есть доказательства, значит, в отличие от своих партнеров, он действительно эти доказательства имеет", — отметил эксперт.

Однако не стоит думать, что и после заявления Лаврова, которое было, безусловно, важным, общественное мнение резко изменится, считает Борис Долгов.

"Это важное заявление, безусловно. Оно должно иметь последствия, если это будет официально подтверждено, тогда меняется международная ситуация. Потому что совершенно очевидно, кто её осуществлял — «Белые каски». Но вряд ли это произойдет, идет информационная война против России, вряд ли СМИ пойдут по честному пути. Несмотря на важность заявления, я не думаю, что это вызовет международного изменения мнения", — отметил политолог.

С точки зрения Демиденко, " какие бы замечательные дела Россия ни делала, какие бы факты ни обнародовались, по западному телевидению уже сказали, что мы неправы".

В свою очередь, Данилов уверен, что заявление Лаврова — это «новый поворот в деле», и теперь надо смотреть, будет ли Великобритания готова сотрудничать с Россией или будет защищаться до последнего. По мнению эксперта, заявление Лаврова — это предложение британцам сделать выбор в отношение своих дальнейших действий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости ранее сообщил, что доказательств причастности Британии к инсценировке химической атаки в сирийской Думе уже «в избытке». Одним из главных является видео, послужившее поводом для бомбовых ударов западной коалиции по Сирии. Лавров подчеркнул, что на видео «было прекрасно видно», что люди, которые якобы пытаются спасти предполагаемых жертв атаки и которые передвигаются по месту, где якобы применили химические вещества, ничем не защищены, «может быть, некоторые из них были в марлевых повязках».

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В качестве доказательств химической атаки организация «Белые каски» использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи «пострадавшим» в результате «химической атаки» в сирийской Думе целиком является постановочным. По его словам, российское Минобороны располагает доказательствами того, что непосредственное участие в организации спланированной провокации с якобы применением химоружия в Думе принимала Великобритания.

США , Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

*Террористическая организация, запрещена в России

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