В Крыму заявили о возможном участии в экономическом восстановлении Сирии 

ЯЛТА, 21 про — РИА Новости. Экономическое восстановление Сирии потребует от 200 до 400 миллиардов долларов, в нем может принять участие Россия и, в том числе, Крым, считает сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ и общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.
"Если семь лет разрушали Сирийскую Арабскую Республику, теперь наша задача за следующие семь лет ее сделать лучше, чем она была ранее. Это колоссальные суммы инвестиций — от 200 до 400 миллиардов (долларов), и, наверное, по праву добрая половина этих инвестиций будет из РФ. так как Первая Ялтинская конференция по экономическому возрождению Сирии проходит здесь, в Крыму. Конечно, большой вклад будет Крыма. И даже сегодняшнее обсуждение, предложения, которые уже вошли и войдут в резолюцию, это уже, наверное, где-то несколько десятков миллиардов, и Крым здесь сделал предложение — предварительная оценка — более миллиарда долларов", — сказал Назаров, выступая на Первой Ялтинской конференции по возрождению Сирии.
Он отметил, что предстоит большая совместная результативная, эффективная и взаимовыгодная работа.
Конференция «Экономическое развитие Сирии» проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума в субботу в Ливадийском дворце в Ялте. В ней принимают участие представители властей, предприниматели Крыма и члены сирийской делегации. Возглавляет делегацию САР в Крыму министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль.
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