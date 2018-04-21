В Крыму заявили о возможном участии в экономическом восстановлении Сирии

"Если семь лет разрушали Сирийскую Арабскую Республику, теперь наша задача за следующие семь лет ее сделать лучше, чем она была ранее. Это колоссальные суммы инвестиций — от 200 до 400 миллиардов (долларов), и, наверное, по праву добрая половина этих инвестиций будет из РФ. так как Первая Ялтинская конференция по экономическому возрождению Сирии проходит здесь, в Крыму. Конечно, большой вклад будет Крыма. И даже сегодняшнее обсуждение, предложения, которые уже вошли и войдут в резолюцию, это уже, наверное, где-то несколько десятков миллиардов, и Крым здесь сделал предложение — предварительная оценка — более миллиарда долларов", — сказал Назаров, выступая на Первой Ялтинской конференции по возрождению Сирии.

Он отметил, что предстоит большая совместная результативная, эффективная и взаимовыгодная работа.

Конференция «Экономическое развитие Сирии» проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума в субботу в Ливадийском дворце в Ялте. В ней принимают участие представители властей, предприниматели Крыма и члены сирийской делегации. Возглавляет делегацию САР в Крыму министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль.

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