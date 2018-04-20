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В МИД РФ потребовали от Британии предоставить доказательства российских кибератак
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В МИД РФ потребовали от Британии предоставить доказательства российских кибератак 

Rambler News Service 2 часа назад
Министерство иностранных дел России потребовало от Великобритании предоставить доказательства «систематических кибератак» со стороны Москвы, следует из заявления российского внешнеполитического ведомства.
«Требуем от британской стороны предоставить имеющуюся у нес конкретную информацию в подтверждение выдвинутых обвинений. Кстати, по этому поводу наше посольство в Лондоне нотой направило официальный запрос в Форин Офис. Ответа на него пока не поступило», — сообщили в дипведомстве.
По словам представителей МИДа, обвинения в кибератаках являются «очередным провокационным и бездоказательным выпадом в адрес России».
«Создается впечатление, что, эксплуатируя тему мнимой «киберугрозы со стороны России», правительство Великобритании готовит собственное население к одобрительному восприятию массивной антироссийской кибератаки Лондона, которая — в случае осуществления — на самом деле будет агрессивным и ничем не спровоцированным действием», — добавили в российском МИД.
Ранее 11 апреля министр внутренних дел Британии Эмбер Радд обвинила Россию в проведении систематических кибератак.
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