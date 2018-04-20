В МИД РФ потребовали от Британии предоставить доказательства российских кибератак

«Требуем от британской стороны предоставить имеющуюся у нес конкретную информацию в подтверждение выдвинутых обвинений. Кстати, по этому поводу наше посольство в Лондоне нотой направило официальный запрос в Форин Офис. Ответа на него пока не поступило», — сообщили в дипведомстве.

По словам представителей МИДа, обвинения в кибератаках являются «очередным провокационным и бездоказательным выпадом в адрес России ».

«Создается впечатление, что, эксплуатируя тему мнимой «киберугрозы со стороны России», правительство Великобритании готовит собственное население к одобрительному восприятию массивной антироссийской кибератаки Лондона, которая — в случае осуществления — на самом деле будет агрессивным и ничем не спровоцированным действием», — добавили в российском МИД.

Ранее 11 апреля министр внутренних дел Британии Эмбер Радд обвинила Россию в проведении систематических кибератак.