«Аэрофлот» обратился в МИД и Минтранс в связи с проблемами с выдачей виз США экипажам

«Наблюдается большая проблема — экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в МИД и Минтранс», — приводит РИА Новости сообщение.

При этом отмечается, что, по оценкам авиакомпании, имеющихся виз хватит, чтобы «сохранить полёты в течение нескольких месяцев».

19 апреля в МИД России рассказали об удручающей ситуации с выдачей американских виз российским гражданам.

Дипломаты указали на то, что сотрудники «Аэрофлота» сталкиваются со сложностями при получении виз.

Подробнее — в материале RT.