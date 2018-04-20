Ещё
«Аэрофлот» обратился в МИД и Минтранс в связи с проблемами с выдачей виз США экипажам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин инициировал важное совещание
Путин инициировал важное совещание

«Аэрофлот» обратился в МИД и Минтранс в связи с проблемами с выдачей виз США экипажам 

RT на русском 1 час назад
Авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в Министерство иностранных дел и Минтранс в связи с проблемами с выдачей американских виз экипажам. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Наблюдается большая проблема — экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в МИД и Минтранс», — приводит РИА Новости сообщение.
При этом отмечается, что, по оценкам авиакомпании, имеющихся виз хватит, чтобы «сохранить полёты в течение нескольких месяцев».
19 апреля в МИД России рассказали об удручающей ситуации с выдачей американских виз российским гражданам.
Дипломаты указали на то, что сотрудники «Аэрофлота» сталкиваются со сложностями при получении виз.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил сложившуюся ситуацию с визами США для авиакомпании.
Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
В Кремле оценили ситуацию с выдачей виз США российским пилотам «Аэрофлот» подтвердил проблему с получением экипажами американских виз Лавров: Путин и Трамп на 100% не допустят военного противостояния
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание203
Турция вывела золотой запас из США202
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть30
«Весь салон залит кровью»24
Кремль отреагировал на визовую блокаду США29
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
06:37
«Весь салон залит кровью»
Происшествия Статьи
03:45
Глава МИД Австрии провела встречу в Москве
Европа Политика
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение