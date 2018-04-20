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Путин инициировал важное совещание
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Путин инициировал важное совещание 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с главами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил России Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что совещание, инициированное президентом, состоится «во второй половине дня», передает ТАСС.
« [Будут обсуждаться] и текущие вопросы, и вопросы военного строительства», — добавил Песков.
Напомним, Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства. В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после ракетного удара США по Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять комплексы С-300 Дамаску.
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