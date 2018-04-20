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МИД потребовал от Лондона доказательств по обвинению в кибератаках
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МИД потребовал от Лондона доказательств по обвинению в кибератаках 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Требуем от британской стороны предоставить имеющуюся у нее конкретную информацию в подтверждение выдвинутых обвинений, — говорится в заявлении. — Кстати, по этому поводу наше посольство в Лондоне нотой направило официальный запрос в Форин Офис. Ответа на него пока не поступило».
Захарова обратила внимание на принципиальное нежелание британцев налаживать отношения с РФ. «Налицо очередной провокационный и бездоказательный выпад в адрес России без какой-либо попытки прояснить ситуацию в контактах с российской стороной», — отметила она.
Поводом для комментария послужили обвинения министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, прозвучавшие 11 апреля. В своих заявлениях, подхваченных местными СМИ, Радд обвинила Москву в организации «систематических кибератак».
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