МИД потребовал от Лондона доказательств по обвинению в кибератаках

«Требуем от британской стороны предоставить имеющуюся у нее конкретную информацию в подтверждение выдвинутых обвинений, — говорится в заявлении. — Кстати, по этому поводу наше посольство в Лондоне нотой направило официальный запрос в Форин Офис. Ответа на него пока не поступило».

Захарова обратила внимание на принципиальное нежелание британцев налаживать отношения с РФ . «Налицо очередной провокационный и бездоказательный выпад в адрес России без какой-либо попытки прояснить ситуацию в контактах с российской стороной», — отметила она.