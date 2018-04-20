Рябков: РФ продолжит использовать свое право вето для защиты международного порядка

"Мы используем свое право вето регулярно и будем делать так в будущем, чтобы защитить международный порядок, как это следует из Устава ООН, который так регулярно нарушается США Францией и другими западными странами", — отметил он.

По его словам, в России обеспокоены тенденциями политизированности того, что должно было быть универсальным инструментом международного права. «Мы будем безустанно работать над корректировкой такого пристрастного и политизированного подхода», — подчеркнул дипломат.

Рябков отметил, что до сих пор неясно, как разрешится вопрос с сохранением целостности Сирии. «Думаю, вы согласитесь со мной, что [президент Сирии] Башар Асад и его правительство были избраны своим народом. История их борьбы с терроризмом очень трагична, и мы даже не знаем, как разрешится эта ситуация, возможно ли будет сохранение Сирии как единого государства», — сказал он.