Рябков: РФ продолжит использовать свое право вето для защиты международного порядка 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия продолжит использовать право вето в ООН, чтобы защитить международный порядок, который регулярно нарушается странами Запада. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью немецкой медиакомпании Deutsche Welle.
"Мы используем свое право вето регулярно и будем делать так в будущем, чтобы защитить международный порядок, как это следует из Устава ООН, который так регулярно нарушается США, Францией и другими западными странами", — отметил он.
По его словам, в России обеспокоены тенденциями политизированности того, что должно было быть универсальным инструментом международного права. «Мы будем безустанно работать над корректировкой такого пристрастного и политизированного подхода», — подчеркнул дипломат.
Сохранение целостности Сирии
Рябков отметил, что до сих пор неясно, как разрешится вопрос с сохранением целостности Сирии. «Думаю, вы согласитесь со мной, что [президент Сирии] Башар Асад и его правительство были избраны своим народом. История их борьбы с терроризмом очень трагична, и мы даже не знаем, как разрешится эта ситуация, возможно ли будет сохранение Сирии как единого государства», — сказал он.
Замглавы МТД РФ обратил внимание на отсутствие каких-либо доказательств тех преступлений, в которых Запад обвиняет сирийское правительство. «У нас есть причины критиковать доклад совместного механизма (ОЗХО и ООН по расследованию предполагаемых химических атак в Сирии — прим. ТАСС). Западные страны просто убили этот механизм», — отметил дипломат.