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Кремль отреагировал на визовую блокаду США
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Кремль отреагировал на визовую блокаду США 

Lenta.ru 50 минут назад
Кремль разделяет общую обеспокоенность, связанную с задержкой получения американских виз пилотами «Аэрофлота», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
«Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все вот эти сокращения — они никоим образом не касались консульской деятельности. Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег. Конечно, мы обеспокоены, мы не хотели бы такого развития событий», — сказал Песков.
Так представитель Кремля ответил на вопрос об угрозе приостановки авиасообщения между странами в связи с задержкой выдачи виз российским пилотам.
МИД РФ 19 апреля сообщил, что авиасообщение между Россией и США оказалось под угрозой прекращения из-за визовой политики Вашингтона. Компания «Аэрофлот», единственная совершающая регулярные рейсы между странами, может оказаться вынуждена их прекратить, «так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз».
Позднее «Аэрофлот» подтвердил проблему с получением экипажами американских виз.
В конце марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому Лондон обвинил Москву. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десяти стран Евросоюза.
В ответ российские власти выслали 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генерального консульства в Екатеринбурге.
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Комментарии7  Ещё 7 источников 
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