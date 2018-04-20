Кремль отреагировал на визовую блокаду США

«Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все вот эти сокращения — они никоим образом не касались консульской деятельности. Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег. Конечно, мы обеспокоены, мы не хотели бы такого развития событий», — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос об угрозе приостановки авиасообщения между странами в связи с задержкой выдачи виз российским пилотам.

МИД РФ 19 апреля сообщил, что авиасообщение между Россией США оказалось под угрозой прекращения из-за визовой политики Вашингтона. Компания «Аэрофлот», единственная совершающая регулярные рейсы между странами, может оказаться вынуждена их прекратить, «так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз».

Позднее «Аэрофлот» подтвердил проблему с получением экипажами американских виз.