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Экс-посол Великобритании: Лондону пора налаживать отношения с Асадом
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Экс-посол Великобритании: Лондону пора налаживать отношения с Асадом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лондону необходимо налаживать отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает журнал House со ссылкой на заявление бывшего посла Великобритании в Сирии лорда Эндрю Грина.
"Реальность такова, что нынешний режим Асада сейчас остается. Его силы достигли существенного прогресса на поле боя при сильной поддержке России и Ирана, которые сейчас являются ключевыми игроками в регионе. Даже израильтяне давно научились сосуществовать с сирийским режимом", — заявил Грин.
"Дружба вряд ли возможна до тех пор, пока сирийский режим не ослабит свою хватку, но мы тем временем должны проглотить нашу гордость и двигаться в этом направлении", — добавил он.
Грин отметил, что правительство Великобритании утверждает, что удар по Сирии был совершен исходя из национальных интересов, чтобы предупредить дальнейшее использование химического оружия в Сирии и поддержать мировую договоренность о непозволительности использования подобного оружия.
Экс-посол усомнился в необходимости повторного удара по Сирии, который приведет к более серьезному риску конфронтации с Россией, и напомнил, что Великобритании не стоит забывать о событиях в Ираке и Ливии.
Грин также добавил, что Великобритания должна возобновить дипмиссию в Дамаске.
По данным газеты, Лорд Эндрю Грин был послом Великобритании в Сирии в период с 1991 по 1994 год. Затем он стал директором отдела Ближнего Востока в министерстве иностранных дел Великобритании, после чего был назначен послом королевства в Саудовской Аравии.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В качестве доказательств химической атаки организация «Белые каски» использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ. США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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