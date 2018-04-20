Какие территории России интересуют Великобританию

Попытки установить контроль на соседней территории, захватить как можно больше торговых путей и другие способы перераспределения сфер влияния использовались странами ещё до возникновения геополитики.

Давние мечты

Испании. Англия , и Московия преуспели в этой науке: именно благодаря Руси англичане попали в Персию , стали полностью контролировать торговлю на Волге, зашли в Архангельский порт. В том числе, благодаря этим привилегиям Англия постепенно стала морской владычицей в пику мощным тогда Португалии

За это английские купцы щедро вкладывались в Русь, по одной из версий, спонсируя ополчение Минина и Пожарского. Однако деньги не помогли, и 40 лет спустя, в 1649 году царь Алексей Михайлович серьёзно ограничил Московскую компанию англичан. Любые попытки вернуть былое господство закончились безуспешно: у русских купцов тоже были свои интересы.

В XXI веке суть геополитических и торговых войн не изменилась, незначительно поменялись только стратегические маршруты и методы распространения экспансии на них.

Кавказ

Кавказский регион всегда был интересен благодаря своему положению с выходом сразу в два моря. Ещё большее значение Кавказ приобрел после того, как здесь была найдена нефть.

Сегодня весь Кавказский регион (не только его часть на территории России ) представляет собой мощную сеть магистральных нефтепроводов, по которым чёрное золото со всего Каспия поступает на мировой рынок. Основной трубопровод соединяет самое крупное месторождение региона — казахское озеро Тенгиз — с Новороссийском . Большая часть этой трубы проходит именно по территории российского Кавказа. Другая «золотая» труба идёт в Новороссийск из Баку ; и её большая часть расположена на российской территории.

Контроль над такими стратегическими объектами, к тому же в нагрузку с выходом к портам, в том числе, международному в Махачкале , всегда будет в зоне интересов наших конкурентов. А это значит, что они активно следят за всем происходящим на Кавказе и при любом удобном случае начнут поддерживать ваххабитские движения в Чечне Дагестане , как это уже было в 90-х.

В этом случае прокладкой труб будет заниматься уже не «Транснефть» во главе с российским министром энергетики, а «British Petroleum», в совете директоров которого состоит бывший глава Ми-6.

Сегодня полуостров Крым не только остаётся идеальным выходом в Чёрное море с возможностью наиболее выигрышного расположения военных баз, но и является наиболее близкой территорией к тому участку моря, по которому проходит газопровод «Голубой поток», снабжающий топливом Турцию

Украины и Болгарии. Также нужно понимать, что несмотря на нестабильную политику Эрдогана, по дну Чёрного моря рано или поздно пройдут две нитки «Турецкого потока», который будет транспортировать газ на территорию всего Евросоюза в обход зависимых от НАТО

Крым был, есть и будет важным стратегическим объектом, который всегда останется в зоне интересов Британии (в том числе), а это значит, что в любой момент неустойчивости на полуострове могут активироваться крымскотатарские меджлисы и другие борцы за независимость и самоопределение.

И спонсорами такой демократии вполне могли бы выступить газовики из британской компании Centrica, президент которой очень кстати начинал свою карьеру в том же «British Petroleum».

Арктика

Арктику можно отнести к регионам, которые только недавно стали предметом всеобщего интереса. Связано это, в том числе, с рекордным количеством баррелей нефти, которые она скрывает. Не зря даже не имеющие никакого территориального отношения к Арктике страны всеми силами инвестируют в регион.

Сегодня сюда стекаются деньги не только из Китая , но даже из Катара и Саудовской Аравии . Так что можно с уверенностью говорить о том, что уже в двадцатилетней перспективе Арктика и вся акватория Северного ледовитого океана с прилегающими к ним территориям станут новым сосредоточением добычи полезных ископаемых.

Конечно, арктический пирог ещё предстоит разделить окончательно, но Россия уже подсуетилась, заблаговременно выстроив военную базу «Арктический трилистник» на земле Франца Иосифа . Эта база в купе с арктическими модификациями передового российского оружия будет весомым аргументом в любом территориальном споре.

Архангельск, Республика Карелия и Сабетта

Другим источником повышенного интереса к Арктике является Северный морской путь, который в скором времени сделает регион сосредоточием практически всей мировой торговли. Через него можно будет переправлять грузы с востока на запад всего за 20 дней (сегодня эти грузы доставляются только в течение 40 дней). И большая часть этого пути будет проходить по российским территориальным водам.

К этому моменту Россия тоже успела подготовиться, создав единственный в мире атомный ледокольный флот. Так что контролировать большую часть потоков мировой торговли будем именно мы. Неудивительно, что совсем недавно представители США и Великобритании высказали мнение о том, что этот путь должен быть бесплатным.

Разумеется, никто не пойдет на такие условия, а это значит, что конкуренты вполне могут зайти с тыла. Например, напомнить поморам, которые живут на берегах Белого моря, об их особом статусе и «праве на самоопределение». Под такой же каток могут попасть и территории Республики Карелия, которые также находятся у Белого моря. Помимо русских здесь проживает и малочисленный народ — карелы. Именно им в лучших политтехнологических традициях могут рассказать о прелестях автономии.

Мурманск интересовал конкурентов ещё до первых проектов Северного морского пути. Здесь находится самый большой за полярным кругом незамерзающий порт, который сам по себе является стратегическим объектом, обладание которым приносит всевозможные бонусы.

Новым стратегическим объектом в этой части страны, безусловно, стал порт «Сабетта», построенный в Ямало-Ненецком автономном округе для отгрузки сжиженного природного газа, который прямиком отсюда направляется в том числе, в Великобританию.