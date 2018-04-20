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Володин: число контрсанкций может вырасти
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Число ответных мер на санкции США может увеличиться, заявил Володин 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Количество мер в проекте об ответе на санкции США может увеличиться в процессе обсуждения, некоторые будут скорректированы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Скорее всего, в ходе обсуждения количество ответных мер может увеличиться, какие-то будут скорректированы. Предлагаются варианты, которые могут быть решениями не только по защите интересов граждан России, но и стимулирующие развитие нашего бизнеса", — заявил Володин журналистам в пятницу.
"Очень много предложений. Озвучиваются инициативы не только по симметричным ответам санкциям США и других западных стран, но по асимметричным мерам, которые направленные на развитие различных сегментов российской экономики", — пояснил он.
Володин отметил, что на данный момент ожидается до 3 мая получить заключение от правительства, а также предложения по поправкам, которые могут быть отражены в постановлении, сопровождающем первое чтение. После чего 15 мая ожидается рассмотрение и принятие законопроекта в первом чтении. При этом политик подчеркнул, что с принятием закона во втором и третьем чтениях "затягивать не будут".
В пятницу в Госдуме состоялось обсуждение законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США и других стран. В консультациях приняли участие представители экспертного сообщества и деловых кругов.
Ранее главы фракций и председатель ГД внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
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