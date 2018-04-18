Телеканал «Россия 24» показал интервью мальчика, задействованного в провокациях в Сирии 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Телеканал «Россия 24» показал интервью мальчика, который участвовал в видеосъемках последствий якобы проведенной в сирийском городе Дума химической атаки.
По информации телеканала, одиннадцатилетний житель города Дума Хасан Диаб 7 апреля принял участие в постановочных съемках, которые распространила НПО «Белый каски».
"Мы были в подвале, мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали: «Идите в больницу». Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого положили нас на кровати рядом с другими людьми", — приводит телеканал слова мальчика.
Как рассказал в эфире отец ребенка, имя которого телеканал не привел, за участие в этой съемке «боевики дали финики и печенье», после чего отпустили всех домой. Он подчеркнул, что его ребенок чувствовал себя отлично, и «никакого химического оружия не было».
Ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российские специалисты, проводившие проверку сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума, нашли участников видеосъемок, представленных в качестве доказательства якобы имевшей место химатаки. Россия намерена привезти на встречу ОЗХО тех, кто участвовал в подготовке провокаций в Сирии, подчеркнул дипломат.
7 апреля в Думе, по утверждению НПО «Белые каски», было применено химическое оружие. Об этой организации в Минобороны РФ сообщили, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии в ответ на якобы имевшее место применение сирийскими правительственными войсками химического оружия в Думе.