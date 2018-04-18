Телеканал «Россия 24» показал интервью мальчика, задействованного в провокациях в Сирии

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Телеканал «Россия 24» показал интервью мальчика, который участвовал в видеосъемках последствий якобы проведенной в сирийском городе Дума химической атаки.

По информации телеканала, одиннадцатилетний житель города Дума Хасан Диаб 7 апреля принял участие в постановочных съемках, которые распространила НПО «Белый каски».

"Мы были в подвале, мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали: «Идите в больницу». Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого положили нас на кровати рядом с другими людьми", — приводит телеканал слова мальчика.

Как рассказал в эфире отец ребенка, имя которого телеканал не привел, за участие в этой съемке «боевики дали финики и печенье», после чего отпустили всех домой. Он подчеркнул, что его ребенок чувствовал себя отлично, и «никакого химического оружия не было».