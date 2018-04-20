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Вещество, которым отравили Скрипаля, было на вооружении США — Лавров
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Вещество, которым отравили Скрипаля, было на вооружении США — Лавров 

Аргументы и Факты 16 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
По словам российского министра, произвести такое химоружие очень просто
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вещество, которым, как утверждала Великобритания, отравили в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, состояло на вооружении или в пользовании США, и оно очень просто в производстве, сообщает РИА Новости.
«Это вещество было запатентовано, состояло на вооружении или в пользовании находилось различных институтов биологических и химических армий Соединенных Штатов. И оно производится элементарно», — сказал министр в интервью агентству.
Ранее представитель России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что отравляющее вещество, о котором идет речь, производили и патентовали в США в качестве химоружия.
Глава МИД РФ также напомнил, что один из его разработчиков Вил Мирзаянов эмигрировал в Соединенные Штаты и опубликовал там формулу вещества.
Скрипаль и его дочь были отравлены в Британии 4 марта. Лондон считает, что к отравлению россиян причастна Москва. Российские власти категорически это отрицают.
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