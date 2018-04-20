Вещество, которым отравили Скрипаля, было на вооружении США — Лавров

По словам российского министра, произвести такое химоружие очень просто

«Это вещество было запатентовано, состояло на вооружении или в пользовании находилось различных институтов биологических и химических армий Соединенных Штатов. И оно производится элементарно», — сказал министр в интервью агентству.

Глава МИД РФ также напомнил, что один из его разработчиков Вил Мирзаянов эмигрировал в Соединенные Штаты и опубликовал там формулу вещества.