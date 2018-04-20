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Российский дипломат угодил в украинское «чистилище»
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Российский дипломат угодил в украинское «чистилище» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Атташе генерального консульства РФ на Украине Дмитрий Бондарец попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за ситуации с экипажем задержанного на Украине российского судна "Норд".
Украинские пограничники в четверг сняли с рейса в Минск семь членов экипажа российского судна "Норд", при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа по загранпаспортам, выданным консульством РФ на Украине.
В заявление на сайте говорится, что Бондарец внесен в базу данных за "организацию незаконного пересечения государственной границы Украины на пункте пропуска "Гоптовка" группой лиц (экипаж судна "Норд") и в аэропорту "Жуляны", участие в антиукраинских информационных мероприятиях".
Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
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