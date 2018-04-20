Обзор передовиц японской прессы: «Нападение коалиционных сил на Сирию»

Англии и Коалиционные силы в составе США Франции нанесли удар по Сирии . Газета «Санкэй» назвала это «неизбежными профилактическими мерами», а газета «Асахи» — «выразила сомнения по поводу легитимности» подобных акций.

США, используя утверждение о применении в Сирии режимом Асада химического оружия, совместно с Англией и Францией, совершили военную атаку на объекты, где подобное оружие могло производиться. Это стало второй атакой с апреля прошлого года на объекты, имеющие отношение к производству запрещенного химического оружия. Президент США Трамп, а вместе с ним премьер-министр Великобритании Мэй и президент Франции Макрон, заявили о том, что целью этой акции стало недопущение дальнейшего использования химического оружия.

Как показывают подзаголовки, тональность редакционных статей в разных изданиях в значительной степени разная. Так, газета «Санкэй» признает нападение «неизбежным», а газеты «Асахи», «Никкэй» и «Токио симбун» подвергают совместную акцию критике, как «безответственное применение силы».

По мнению «Санкэй», «использование химического оружия, запрещенного международной конвенцией, абсолютно недопустимо, именно поэтому и были предприняты соответствующие совместные действия». Конечно, новые военные действия осложнят дипломатическое решение проблемы. Но когда повторно применяется химическое оружие против своих граждан, Западная коалиция не могла не прибегнуть к силе.

До сих пор Россия , стоящая за спиной режима Асада, уже двенадцать раз прибегала к своему праву вето по проектам резолюций Совета Безопасности ООН , касающихся гражданской войны в Сирии. Отношения между США, Европой и Россией ухудшились и в связи с инцидентом с бывшим российским разведчиком, которого пытались убить в Великобритании. «Санкей» обвинила Россию «как безответственного постоянного члена Совета Безопасности ООН», и заявила о том, что решение сирийской проблемы невозможно в условиях, когда в ООН между Россией и США постоянно ведется словесная перепалка.

Чтобы Северная Корея обсудила «денуклеаризацию» на встрече на высшем уровне с США, мы должны дать оценку этому нападению на Сирию как «сильное послание США, в случае если не будет прекращена северокорейская ракетно-ядерная программа, дать на это ответ с использованием силы».

Газета «Иомиури» также написала о том, что «последняя совместная атака на Сирию США, Великобритании и Франции будет означать предостережение для Северной Кореи, предлагающей этой стране военно-техническую помощь в сфере не только ядерных, но и военно-химических разработок». В начале апреля президент США Трамп упомянул о выходе из Сирии американских военных, «неизбежно, что этот вакуум сразу же заполнят Россия и Иран ». И тогда «исчезнет последний тормоз» на пути дальнейшей «эскалации бесчеловечных действий режима Асада». «Иомиури» также призвала США не забывать о своей ответственности за мир и безопасность в регионе Ближнего Востока.

С другой стороны, газета «Асахи» назвала атаку коалиции «безответственными военными действиями, отдаляющими решение существующих проблем». Подобные неадекватные меры с участием одной из великих держав могут лишь усугубить длительные конфликты гражданской войны. Атака на Сирию была произведена без согласия Совета Безопасности ООН и без каких-либо доказательств ее предлога — использования правительственными силами химического оружия. «Подобные действия вызывают сомнения в их легитимности в соответствии с международным правом », — подытоживает свою оценку последней атаки на объекты в Сирии газета «Асахи»..

Газета «Никкэй» отмечает, что никому не позволено использовать бесчеловечное оружие, и что большая ответственность ложится в связи с этим и на Россию. «Карательное применение силы еще больше усугубит путаницу, царящую в Сирии». В этой связи, подчеркивает газета, доводы по поводу необходимости заставить Иран соблюдать ядерное соглашение, склонить к диалогу Северную Корею очень спорные.

Газета «Майнити» рассмотрела перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке с разных точек зрения. Нынешний удар по Сирии приведет к ухудшению американо-иранских отношений, в двух странах усилится движение за отмену ядерного соглашения, если оно будет действительно отменено, это сразу же расшатает всю ситуацию на Ближнем Востоке. Далее, Россия и Иран начнут сближение с Северной Кореей, причем до такой степени, что «вероятность достижения ее соглашения с США о ядерном разоружении приблизится к нулевой отметке».

Сильное воздействие на мировое общественное мнение оказали кадры детей, пострадавших от применения химического оружия после воздушной атаки правительственных войск Асада на укрепленные пункты сражающихся с режимом. Не позволим варвару такое больше повторить.

Краткие цитаты передовиц японских газет по теме «Атака США, Великобритании и Франции на Сирию»

«Санкэй»: Это неизбежная профилактическая мера.

«Асахи»: · Безответственное применение силы.

«Майнити»: Беспокойство по поводу затягивания в трясину конфликта.

«Иомиури»: Станет ли это препятствием варварству режима Асада?.

«Никкэй»: Ситуация в Сирии не может быть решена с помощью силы.

«Токио Синбун»: Мир не может прийти силой.

Примечание: «Токио Симбун» от 16.04.2018, остальные газеты от 15.04.2018