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Лавров рассказал об отсутствии у России мотивов мстить Скрипалю
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Лавров рассказал об отсутствии у России мотивов мстить Скрипалю 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Reuters
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если бы у России был мотив отомстить Сергею Скрипалю, его бы не обменяли в 2010 году, передает РИА «Новости».
"Вы знаете, он был осужден, по-моему, отбывал срок где-то года четыре. И как раз тогда состоялся обмен на то, что у нас принято называть «группой Чапман», на нескольких людей, которые шпионили в пользу Соединенных Штатов, Великобритании. И этот обмен состоялся, он был освобожден из заключения, переехал на свою новую родину и жил — не тужил. Если бы кто-то хотел в Российской Федерации, как сейчас говорят, у вас у единственных был мотив, если бы кто-то хотел от него избавиться, отомстить ему, то зачем его было отдавать в обмен на наших разведчиков?" — заявил Лавров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены при участии британских спецслужб.
Постпред России при ОЗХО назвал дело Скрипалей грубой провокацией спецслужб Британии.
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