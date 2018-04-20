Лавров: У РФ есть доказательства связи Британии с постановкой химатаки

Российская сторона располагает достаточными доказательствами причастности Великобритании к постановке химической атаки в сирийском городе Дума . Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"Знаете, доказательств уже в принципе в избытке. Начать с того, что это видео, с которого все началось и которое стало, наверное, главным поводом, главным предлогом для той лихорадочной атаки, которую соорудили американцы, англичане и французы, нанеся бомбовые удары по объектам производства и складирования химического оружия, как они сказали… Наверное, даже обывателю понятно, что если ты знаешь, где находится склад химического оружия, то бомбить по этому складу означает только одно — создать гуманитарную катастрофу для тех, кто живет в округе", — отметил глава российского МИД

На видео «Белых касок», упоминаемом Лавровым, роль «жертвы химатаки» отвели сирийскому мальчику Хасану Диабу. Позже в эфире «России 24» Хасан рассказал, что ролик является постановочным. Слова мальчика подтвердил и его отец, сообщивший, что ничего подозрительного в тот день в городе не происходило.

Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил, что «Белые каски» отнюдь не впервые занимаются постановкой съемок происходивших в реальности событий. «Они уже приложили руку к состряпыванию такой же провокации год назад в Хан-Шейхуне, и они — это тоже не секрет — финансируются в том числе Великобританией, ну и США и рядом других западных стран», — сказал дипломат.