Лавров: У РФ есть доказательства связи Британии с постановкой химатаки 

Российская сторона располагает достаточными доказательствами причастности Великобритании к постановке химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"Знаете, доказательств уже в принципе в избытке. Начать с того, что это видео, с которого все началось и которое стало, наверное, главным поводом, главным предлогом для той лихорадочной атаки, которую соорудили американцы, англичане и французы, нанеся бомбовые удары по объектам производства и складирования химического оружия, как они сказали… Наверное, даже обывателю понятно, что если ты знаешь, где находится склад химического оружия, то бомбить по этому складу означает только одно — создать гуманитарную катастрофу для тех, кто живет в округе", — отметил глава российского МИД.
На видео «Белых касок», упоминаемом Лавровым, роль «жертвы химатаки» отвели сирийскому мальчику Хасану Диабу. Позже в эфире «России 24» Хасан рассказал, что ролик является постановочным. Слова мальчика подтвердил и его отец, сообщивший, что ничего подозрительного в тот день в городе не происходило.
Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил, что «Белые каски» отнюдь не впервые занимаются постановкой съемок происходивших в реальности событий. «Они уже приложили руку к состряпыванию такой же провокации год назад в Хан-Шейхуне, и они — это тоже не секрет — финансируются в том числе Великобританией, ну и США и рядом других западных стран», — сказал дипломат.
"Все это было нами достаточно конкретно и развернуто предъявлено и в ОЗХО на заседании исполнительного совета, и СБ ООН. В ответ мы слышим только одно, что пытаться обвинять Британию, что она могла пытаться что-то не так сделать — это вообще выходит за все рамки и это невозможно даже обсуждать, потому что этого не может быть. Я надеюсь, что все разумные люди видят разницу в аргументах, разницу в том, какие факты выкладываются на стол, а какие факты вообще не предъявляются", — подытожил Лавров.