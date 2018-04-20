Лавров сравнил США с Юпитером, который не прав 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на недружественную политику США, но скатываться в грубость не собирается.
«Мы не можем не отвечать на отъем нашей собственности, на высылку дипломатов — это себя не уважать. Но сваливаться в какую-то брань, в склоки, в грубость мы не собираемся и не будем этого делать — это совершенно не стиль нашего президента», — цитирует министра ФАН.
«Глава госудасртва Владимир Путин всегда смотрит вперед, его очень трудно вывести из себя, а они пытаются сделать примерно это», — считает Лавров.
Рассуждая об отношениях с Соединенными Штатами, Сергей Лавров напомнил о крылатом выражении: «Юпитер, ты сердишься, — значит, ты не прав».