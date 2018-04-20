Ещё
Лавров сравнил США с Юпитером, который не прав
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров сравнил США с Юпитером, который не прав 

Ридус 39 минут назад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на недружественную политику США, но скатываться в грубость не собирается.
«Мы не можем не отвечать на отъем нашей собственности, на высылку дипломатов — это себя не уважать. Но сваливаться в какую-то брань, в склоки, в грубость мы не собираемся и не будем этого делать — это совершенно не стиль нашего президента», — цитирует министра ФАН.
«Глава госудасртва Владимир Путин всегда смотрит вперед, его очень трудно вывести из себя, а они пытаются сделать примерно это», — считает Лавров.
Рассуждая об отношениях с Соединенными Штатами, Сергей Лавров напомнил о крылатом выражении: «Юпитер, ты сердишься, — значит, ты не прав».
Ридус: последние новости
Визовая блокада может привести к прекращению авиасообщения между РФ и США Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением» Американские журналисты не нашли признаков химатаки в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый русский бордель назвали спасением нации123
Поклонская ответила Порошенко про князей277
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300104
Первый легальный бордель открывается в России349
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой74
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение