Лавров сравнил США с Юпитером, который не прав

«Мы не можем не отвечать на отъем нашей собственности, на высылку дипломатов — это себя не уважать. Но сваливаться в какую-то брань, в склоки, в грубость мы не собираемся и не будем этого делать — это совершенно не стиль нашего президента», — цитирует министра ФАН.

«Глава госудасртва Владимир Путин всегда смотрит вперед, его очень трудно вывести из себя, а они пытаются сделать примерно это», — считает Лавров.

Рассуждая об отношениях с Соединенными Штатами, Сергей Лавров напомнил о крылатом выражении: «Юпитер, ты сердишься, — значит, ты не прав».