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Лавров: президенты России и США не допустят военного противостояния
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Лавров: президенты России и США не допустят военного противостояния 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву о том, почему между Россией и США не будет военного столкновения
Кто стоит за недавней фальсификацией химатаки в Сирии, ударах США по этой стране, «деле Скрипалей» и предстоящем саммите Трампа и Ким Чен Ына, а также о том, почему между Россией и США не будет военного столкновения рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, опубликованном на сайте РИА Новости.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.
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