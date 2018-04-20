Не верю! Лавров фразой Станиславского описал эмоции от фейка «Белых касок»

Франции и Постановочное видео о якобы имевшей место химатаке, которая стала поводом для США Великобритании нанести авиаудары по Сирии

«Я себя ощутил Станиславским. И хотелось крикнуть: «Не верю!»», — констатировал министр иностранных дел России

«Ну, а если брать уже более утонченные человеческие чувства, то, конечно, отвратительно, когда детей используют в столь грязных затеях», — заключил он.

Постановочное видео о якобы имевшей место химатаке, которая стала поводом для США, Франции и Великобритании нанести авиаудары по Сирии, снимала группа активистов «Белые каски». Главным невольным участником постановки стал 11-летний мальчик по имени Хасан.