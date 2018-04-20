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Не верю! Лавров фразой Станиславского описал эмоции от фейка «Белых касок»
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Не верю! Лавров фразой Станиславского описал эмоции от фейка «Белых касок» 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Постановочное видео о якобы имевшей место химатаке, которая стала поводом для США, Франции и Великобритании нанести авиаудары по Сирии.
Когда Сергей Лавров впервые увидел постановочное видео о «химатаке» в сирийской Думе, то испытал эмоции театрального режиссера Константина Станиславского. Об этом глава МИД РФ сказал в интервью РИА Новости.
«Я себя ощутил Станиславским. И хотелось крикнуть: «Не верю!»», — констатировал министр иностранных дел России.
«Ну, а если брать уже более утонченные человеческие чувства, то, конечно, отвратительно, когда детей используют в столь грязных затеях», — заключил он.
Постановочное видео о якобы имевшей место химатаке, которая стала поводом для США, Франции и Великобритании нанести авиаудары по Сирии, снимала группа активистов «Белые каски». Главным невольным участником постановки стал 11-летний мальчик по имени Хасан.
Теперь ребенок вместе со своим отцом заявляют, что они готовы встретиться с экспертами ОЗХО и рассказать, как все было на самом деле. В МИД РФ считают, что Хасан должен также выступить в Совете Безопасности ООН.
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