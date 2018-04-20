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В Сирии в покинутой боевиками квартире нашли канистру с хлором
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В Сирии в покинутой боевиками квартире нашли канистру с хлором 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Российские военные обнаружили канистру с хлором на сирийской территории, контролировавшейся боевиками. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"Наши военные продолжают обнаруживать все больше и больше интересных предметов. В частности, в одной из квартир была обнаружена канистра с химическим веществом, хлором, по-моему. Квартира, которая находилась на территории, контролировавшейся боевиками, — заявил глава российского МИД. — Эта канистра лежала на кровати, гладко прибранной. Никаких следов попадания этой канистры в комнату сверху или сбоку не обнаружилось".
Как сообщил Лавров, экспертам ОЗХО необходимо изучить это и другие свидетельства, указывающие на иностранное происхождение химических веществ, обнаруженных в Сирии. «Так что там есть, что посмотреть», — отметил дипломат.
Напомним, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о найденных в сирийской Восточной Гуте контейнерах с хлором из Германии.
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