Ещё
Если бы Россия хотела отомстить Скрипалю, его бы не обменяли, заявил Лавров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Если бы Россия хотела отомстить Скрипалю, его бы не обменяли, заявил Лавров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Если бы у России был мотив отомстить Сергею Скрипалю, его бы не обменяли в Британию в 2010 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.
"Вы знаете, он был осужден, по-моему, отбывал срок где-то года четыре. И как раз тогда состоялся обмен на то, что у нас принято называть «группой Чапман», на нескольких людей, которые шпионили в пользу Соединенных Штатов, Великобритании. И этот обмен состоялся, он был освобожден из заключения, переехал на свою новую родину и жил — не тужил", — напомнил Лавров.
"Если бы кто-то хотел в Российской Федерации, как сейчас говорят, у вас у единственных был мотив, если бы кто-то хотел от него избавиться, отомстить ему, то зачем его было отдавать в обмен на наших разведчиков?", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Полный текст интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте РИА Новости >>
РИА Новости: последние новости
Вещество, которое называют "Новичок", было на вооружении США, заявил Лавров В России обвинили США в попытках подорвать авторитет миссии ОЗХО в Сирии Российский дипломат попал в базу данных сайта "Миротворец"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый русский бордель назвали спасением нации126
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300111
Поклонская ответила Порошенко про князей279
Первый легальный бордель открывается в России348
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой75
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение