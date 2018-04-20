Если бы Россия хотела отомстить Скрипалю, его бы не обменяли, заявил Лавров

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

"Вы знаете, он был осужден, по-моему, отбывал срок где-то года четыре. И как раз тогда состоялся обмен на то, что у нас принято называть «группой Чапман», на нескольких людей, которые шпионили в пользу Соединенных Штатов , Великобритании. И этот обмен состоялся, он был освобожден из заключения, переехал на свою новую родину и жил — не тужил", — напомнил Лавров.

"Если бы кто-то хотел в Российской Федерации, как сейчас говорят, у вас у единственных был мотив, если бы кто-то хотел от него избавиться, отомстить ему, то зачем его было отдавать в обмен на наших разведчиков?", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

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