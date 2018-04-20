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Пентагон понимает недопустимость действий, заявил Лавров
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Пентагон понимает недопустимость действий, заявил Лавров 

РИА Новости 24 минуты назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пентагон понимает недопустимость действий, которые могли бы спровоцировать прямое военное столкновение России и США, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я все-таки думаю, что и министр обороны (Джеймс) Мэттис, и председатель объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США (Джозеф) Данфорд понимают недопустимость, неприемлемость каких-либо действий, который могут спровоцировать прямое военное столкновение России и США", — заявил министр на вопрос о риске военного столкновения двух стран в нынешней ситуации.
По мнению министра, это «настолько очевидно, что военные не могут этого не понимать, и они понимают это лучше, чем многие другие», имея в виду американских политиков.
Полный текст интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте РИА Новости >>
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