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Делегация Крыма готова посетить Сирию для оценки перспективы сотрудничества
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Делегация Крыма готова посетить Сирию для оценки перспективы сотрудничества 

Прайм 46 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
Крымская делегация готова посетить Сирию для проработки проектов экономического сотрудничества, сказал глава республики Крым Сергей Аксенов.
Конференция «Экономическое развитие Сирии» проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума в субботу в Ливадийском дворце в Ялте. В ней принимают участие представители властей, предприниматели Крыма и члены сирийской делегации. Возглавляет делегацию САР в Крыму министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль.
"Крымские компании готовы поучаствовать в этом обсуждении (восстановлении экономики Сирии). Если будет добро от Сирийской Арабской Республики, при поддержке МИД РФ, правительства России мы были бы готовы организовать такой визит в САР, поделиться нашими возможностями, перспективами, оценить перспективы сотрудничества", — сказал в приветственном слове Аксенов.
"Даже то, что мы уже наметили, ряд направлений, которые сейчас будут уже обсуждаться, могут дать новый толчок к развитию экономических отношений российского Крыма и сирийского бизнеса", — сказал он.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.
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