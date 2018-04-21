Делегация Крыма готова посетить Сирию для оценки перспективы сотрудничества

Конференция «Экономическое развитие Сирии» проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума в субботу в Ливадийском дворце в Ялте. В ней принимают участие представители властей, предприниматели Крыма и члены сирийской делегации. Возглавляет делегацию САР в Крыму министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль.

"Крымские компании готовы поучаствовать в этом обсуждении (восстановлении экономики Сирии). Если будет добро от Сирийской Арабской Республики, при поддержке МИД РФ правительства России мы были бы готовы организовать такой визит в САР, поделиться нашими возможностями, перспективами, оценить перспективы сотрудничества", — сказал в приветственном слове Аксенов.

"Даже то, что мы уже наметили, ряд направлений, которые сейчас будут уже обсуждаться, могут дать новый толчок к развитию экономических отношений российского Крыма и сирийского бизнеса", — сказал он.