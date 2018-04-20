Лавров рассказал, какие страны называли местом встречи лидеров США и КНДР

Министр прокомментировал информацию, что Россия называется возможной площадкой для переговоров лидеров США и КНДР.

"Нет, я не слышал об этом. Это, может, кто-то фантазирует и делает предположения. Упоминались и некоторые европейские страны, упоминалась Монголия, упоминалась деревушка на границе демилитаризованной зоны", — сказал Лавров.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных испытаний, а также ядерного испытания КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие санкции против Пхеньяна . США и Южная Корея, с которыми у КНДР осложнились отношения, призвали оказывать давление на Пхеньян.

Сейчас ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Кроме того, лидер КНДР в мае может провести встречу с Трампом.

Как сообщалось ранее, Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на территории «третьей» страны после проведения 27 апреля саммита КНДР и Южной Кореи. Южнокорейский лидер не исключил возможности проведения трехстороннего саммита в будущем между Сеулом , Пхеньяном и Вашингтоном.

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