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Лавров рассказал, какие страны называли местом встречи лидеров США и КНДР
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Лавров рассказал, какие страны называли местом встречи лидеров США и КНДР 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Страны Европы, Монголия и демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями упоминались в качестве места возможной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Министр прокомментировал информацию, что Россия называется возможной площадкой для переговоров лидеров США и КНДР.
"Нет, я не слышал об этом. Это, может, кто-то фантазирует и делает предположения. Упоминались и некоторые европейские страны, упоминалась Монголия, упоминалась деревушка на границе демилитаризованной зоны", — сказал Лавров.
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных испытаний, а также ядерного испытания КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие санкции против Пхеньяна. США и Южная Корея, с которыми у КНДР осложнились отношения, призвали оказывать давление на Пхеньян.
Сейчас ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Кроме того, лидер КНДР в мае может провести встречу с Трампом.
Как сообщалось ранее, Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на территории «третьей» страны после проведения 27 апреля саммита КНДР и Южной Кореи. Южнокорейский лидер не исключил возможности проведения трехстороннего саммита в будущем между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном.
Полный текст интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте РИА Новости >>
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