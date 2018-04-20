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Путин и Трамп не допустят войны между РФ и США
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Лавров: Россия и США не допустят военного противостояния 

Российская Газета 15 минут назад
Фото: AP Photo / Jorge Silva, pool
«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп, — высказал мнение глава российского внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости. — Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие».
Кроме того, Лавров сообщил о готовности российской стороны к встрече с американским лидером. «Президент Путин готов к такой встрече», — отметил глава МИД РФ.
Вопрос о возможности прямого военного конфликта между Россией и Штатами стал активно обсуждаться в свете кризиса в Сирии. Напомним, запад инкриминировал сирийским властям использование химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, а утром 14 апреля силами США, Великобритании и Франции по сирийским объектам был нанесен ракетный удар.
Москва и Дамаск расценивают обвинения в применении Сирией химоружия как провокацию и попытку дополнительно дестабилизировать ситуацию в регионе.
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