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Президент Сирии вернул Парижу Французский орден почетного легиона
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Президент Сирии вернул Парижу Французский орден почетного легиона
РИА Новости
53 минуты назад
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