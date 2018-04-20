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Президент Сирии вернул Парижу Французский орден почетного легиона
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Поклонская ответила Порошенко про князей
Поклонская ответила Порошенко про князей

Президент Сирии вернул Парижу Французский орден почетного легиона 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
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