Экс-глава ФБР: Путин сказал Трампу, что в России самые красивые проститутки 

В сети появились записи бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которые он делал после каждой встречи с президентом США Дональдом Трампом.
В записи от 7 января, президент Трамп якобы сказал, что во время его визита в Москву в 2013 году «никогда не было проституток». Однако в записи Коми разговора с Трампом 27 января, президент США сказал, что скандал вокруг его предполагаемой встречи с сотрудницами службы эскорта в московском отеле «нонсенс», но позднее Трамп сказал, что президент России Владимир Путин заявил ему, что в России «самые красивые проститутки в мире».