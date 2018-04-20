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Иранский МИД предупредил США о последствиях после выхода из «ядерной сделки»
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Иранский МИД предупредил США о последствиях после выхода из «ядерной сделки» 

360tv.ru 40 минут назад
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, какими могут быть последствия для США, если страна выйдет «из ядерной сделки». Об этом сообщило агентство IRNA.
В случае, если развитие ситуации пойдет подобным путем, действия Ирана будут обусловлены исключительно интересами страны. Последнее даст ему право применить одну из мер как в рамках существующего соглашения, так и за его пределами, считает Зариф.
«Меры, принятые Исламской республикой, и реакция международного сообщества будут американцам неприятны», — добавил глава иранского министерства иностранных дел.
Вашингтон, напомнило РИА ФАН, угрожает выйти из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году. США требуют от европейских партнеров исправить недостатки, существующие в соглашении.
Ранее действия Соединенных Штатов в Сирии назвали «играми с огнем». Такого мнения придерживается первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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