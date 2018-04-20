Иранский МИД предупредил США о последствиях после выхода из «ядерной сделки»

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, какими могут быть последствия для США , если страна выйдет «из ядерной сделки». Об этом сообщило агентство IRNA.

В случае, если развитие ситуации пойдет подобным путем, действия Ирана будут обусловлены исключительно интересами страны. Последнее даст ему право применить одну из мер как в рамках существующего соглашения, так и за его пределами, считает Зариф.

«Меры, принятые Исламской республикой, и реакция международного сообщества будут американцам неприятны», — добавил глава иранского министерства иностранных дел.