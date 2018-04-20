Иранский МИД предупредил США о последствиях после выхода из «ядерной сделки» 

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, какими могут быть последствия для США, если страна выйдет «из ядерной сделки». Об этом сообщило агентство IRNA.
В случае, если развитие ситуации пойдет подобным путем, действия Ирана будут обусловлены исключительно интересами страны. Последнее даст ему право применить одну из мер как в рамках существующего соглашения, так и за его пределами, считает Зариф.
«Меры, принятые Исламской республикой, и реакция международного сообщества будут американцам неприятны», — добавил глава иранского министерства иностранных дел.
Вашингтон, напомнило РИА ФАН, угрожает выйти из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году. США требуют от европейских партнеров исправить недостатки, существующие в соглашении.
Ранее действия Соединенных Штатов в Сирии назвали «играми с огнем». Такого мнения придерживается первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.