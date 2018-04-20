Глава МИД Уругвая назвал неуместным призыв США выслать российских дипломатов 

ТАСС, 20 апреля. Министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа в четверг назвал неуместным обращенный к другим странам призыв Вашингтона выслать российских дипломатов.
"Я очень плохо воспринял эту просьбу, я сказал, что это неуместная просьба, и что ее не следовало озвучивать", — приводит слова министра газета El Pais.
"Уругвай — независимая страна, которая сама определяет свои отношения с остальным миром", — добавил Нин Новоа.
В конце марта президент США Дональд Трамп призывал лидеров остальных стран присоединиться к решению Вашингтона выслать российских дипломатов. Поводом для высылки послужило отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, которые, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в английском городе Солсбери.
Позднее Лондон выступил с утверждением, что отравляющее вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.