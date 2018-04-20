Глава МИД Уругвая назвал неуместным призыв США выслать российских дипломатов

ТАСС , 20 апреля. Министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа в четверг назвал неуместным обращенный к другим странам призыв Вашингтона выслать российских дипломатов.

"Я очень плохо воспринял эту просьбу, я сказал, что это неуместная просьба, и что ее не следовало озвучивать", — приводит слова министра газета El Pais.

"Уругвай — независимая страна, которая сама определяет свои отношения с остальным миром", — добавил Нин Новоа.