Госдеп обвинил Россию и Сирию в «зачистке» места химатаки в Думе

Россия и Сирия зачищают места применения боевых отравляющих веществ в сирийском городе Дума , которое, по данным Запада, произошло 7 апреля. Об этом

заявила

на брифинге в Вашингтоне глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт.

"У нас имеется заслуживающая доверия информация, которая указывает на то, что российские должностные лица работают с сирийским режимом, чтобы затянуть и запретить допуск инспекторов [ Организации по запрещению химического оружия , ОЗХО] в Думу", — сообщила пресс-секретарь Госдепа.

"Мы считаем, что речь идет об усилиях, направленных на то, чтобы провести их собственные срежиссированные расследования. Как мы считаем, российские должностные лица работали с сирийским режимом, чтобы произвести дезактивацию мест предполагаемых атак и устранить изобличающие свидетельства применения химических вооружений", — заявила представитель внешнеполитического ведомства США (цитата по ТАСС ).

По словам Науэрт, кроме того, США наблюдали за тем, как на некоторых людей из числа местных жителей, оказывало давление правительство Сирии, чтобы они поменяли свои показания относительно случившегося в Думе.

У американских властей имеются данные, полученные от «пользующихся доверием» лиц на месте событий. Эти люди указали, что на них оказывается давление «как Россией, так и Сирией», чтобы добиться изменения показаний по поводу событий 7 апреля, также заявила Науэрт.