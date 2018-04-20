Представители Дамаска не примут участие в конференции по Сирии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ , 20 апр — РИА Новости . Представители официальных властей Сирии , как и в прошлом году, не будут принимать участие в международной донорской конференции 24-25 апреля в Брюсселе, сирийская сторона будет представлена неправительственными организациями и гражданским обществом, сказал в пятницу пожелавший остаться неназванным представитель ЕС

"Представители сирийского режима не участвуют, как и оппозиция. Но будут представлены неправительственные организации и гражданское общество Сирии", — сказал он, отвечая на вопрос, приглашены ли власти Сирии на конференцию.

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