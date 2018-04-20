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Поклонская назвала «макулатурой» уголовное дело против нее
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Поклонская назвала «макулатурой» возбужденное против нее дело на Украине 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская назвала возбужденное на Украине в отношении нее уголовное дело "макулатурой".
Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова. Украинские следователи подозревают чиновников в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершении действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и в других особо тяжких преступлениях.
"Они там все в тайне делают, и насколько мне известно из открытых источников, сейчас происходит ознакомление с материалами уголовного дела, но ко мне почему-то так и не приехали следователи и не показали эти материалы, которые я называю макулатурой", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости на полях Ялтинского международного экономического форума.
Она отметила, что украинские власти ждут ее в Киеве для ознакомления с материалами дела, при этом внесли в списки, которые запрещают въезд на территорию Украины.
"Никак правая рука не определится, что делает левая. Безрассудство какое-то", — подчеркнула Поклонская.
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