Поклонская назвала «макулатурой» уголовное дело против нее

Поклонская назвала «макулатурой» возбужденное против нее дело на Украине

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова . Украинские следователи подозревают чиновников в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершении действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и в других особо тяжких преступлениях.

"Они там все в тайне делают, и насколько мне известно из открытых источников, сейчас происходит ознакомление с материалами уголовного дела, но ко мне почему-то так и не приехали следователи и не показали эти материалы, которые я называю макулатурой", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости на полях Ялтинского международного экономического форума.

Она отметила, что украинские власти ждут ее в Киеве для ознакомления с материалами дела, при этом внесли в списки, которые запрещают въезд на территорию Украины.