В США назвали условия улучшения отношений с Россией

Как уточняется, на своей первой встрече в нынешнем качестве Болтон и Антонов обсудили состояние отношений между США и Россией. Как подчеркнул посол Болтон улучшение отношений между странами — в интересах и Соединенных Штатов, и России.

По мнению Болтона, для этого необходимо обсудить целый ряд вопросов. Это в том числе тема «вмешательства» России в выборы президента, ситуация в Сирии и на Украине , инцидент с отравлением в Солсбери.

19 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что никто не был жестче с Россией, чем он, напоминает газета «Известия» . Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты введут новые антироссийские санкции сразу, как только Вашингтон посчитает, что Москва этого действительно заслужила.

Власти США уже не один раз обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента. Трамп с союзниками категорически отрицают все обвинения. Москва также неоднократно опровергала их, указывая на их необоснованность и бездоказательность.