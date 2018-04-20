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В США назвали условия улучшения отношений с Россией
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В США назвали условия улучшения отношений с Россией 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, встретился с послом РФ в Соединенных Штатах Анатолием Антоновым. Такая информация появилась в заявлении Белого дома, опубликованном 19 апреля.
Как уточняется, на своей первой встрече в нынешнем качестве Болтон и Антонов обсудили состояние отношений между США и Россией. Как подчеркнул посол Болтон улучшение отношений между странами — в интересах и Соединенных Штатов, и России.
По мнению Болтона, для этого необходимо обсудить целый ряд вопросов. Это в том числе тема «вмешательства» России в выборы президента, ситуация в Сирии и на Украине, инцидент с отравлением в Солсбери.
19 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что никто не был жестче с Россией, чем он, напоминает газета «Известия». Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты введут новые антироссийские санкции сразу, как только Вашингтон посчитает, что Москва этого действительно заслужила.
Власти США уже не один раз обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента. Трамп с союзниками категорически отрицают все обвинения. Москва также неоднократно опровергала их, указывая на их необоснованность и бездоказательность.
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