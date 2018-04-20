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Новый советник Трампа по нацбезопасности назвал условия улучшения отношений между США и РФ
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Новый советник Трампа по нацбезопасности назвал условия улучшения отношений между США и РФ 

Rambler News Service 53 минуты назад
Фото: Украина.ру
Новый советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в ходе встречи с российским послом Анатолием Антоновым назвал условия улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
«Болтон заявил Антонову, что в интересах обеих стран иметь более хорошие отношения, однако Россия должна ответить на подозрения в ее адрес во вмешательстве в выборы в США в 2016 году и отравлении бывшего российского разведчика в Великобритании (Сергея Скрипаля. — RNS)», — сообщает агентство.
Отмечается, что Антонов во время разговора отверг все подозрения в отношении РФ. Болтон также заявил, что США тревожит ситуация на Украине и в Сирии.
23 марта Трамп объявил об отставке с поста советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и назначении на эту должность бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона.
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