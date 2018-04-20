Поклонская заявила о безысходности США 

Вашингтон усиливает санкционное давление на Москву от безысходности. Об этом заявила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская в интервью РИА Новости на полях Ялтинского международного экономического форума.
"Такие санкции, такие меры приняты от безысходности, — сказала паламентарий. — Россия сильное государство и великая страна, которую всегда будут уважать и с которой всегда будут считаться. Россию не нужно бояться, а нужно сотрудничать и дружить, тогда и им легче станет".
Поклонская добавила, что российский МИД готовит на санкционное давление западных стран разумные ответные меры.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. Ограничения коснулись ряда крупных российских предпринимателей и подконтрольных им компаний.