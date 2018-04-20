Ещё
Поклонская заявила о безысходности США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонская заявила о безысходности США 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон усиливает санкционное давление на Москву от безысходности. Об этом заявила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская в интервью РИА Новости на полях Ялтинского международного экономического форума.
"Такие санкции, такие меры приняты от безысходности, — сказала паламентарий. — Россия сильное государство и великая страна, которую всегда будут уважать и с которой всегда будут считаться. Россию не нужно бояться, а нужно сотрудничать и дружить, тогда и им легче станет".
Поклонская добавила, что российский МИД готовит на санкционное давление западных стран разумные ответные меры.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. Ограничения коснулись ряда крупных российских предпринимателей и подконтрольных им компаний.
Российская Газета: последние новости
Двое членов экипажа судна "Норд" покинули Украину МИД РФ: Москва и Вашингтон могут остаться без авиасообщения Пушков прокомментировал заявление Порошенко об основании Москвы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой9
РФ признала неспособность создавать спутники384
США назвали условия для улучшения отношений с РФ42
Первый легальный бордель открывается в России304
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии444
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение