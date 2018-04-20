В Сирии нарушили международное право — и правильно сделали

Удар по Сирии был совершен противозаконно, в нарушение международного права, считают правоведы и представители Социалистической левой партии. В молодежном крыле Правой партии насчет международных норм согласны, но полагают, что это логическое следствие использования химического оружия против собственного населения.

«Удар по Сирии был незаконным, и тут совершенно не важно, что незаконной была и сама газовая атака», — заявил представитель Социалистической левой партии (SV) Петтер Эйде (Petter Eide, в прошлом генеральный секретарь «Норвежской амнистии» — прим. перев.).

Франция и В ночь на субботу Великобритания США произвели ракетный удар по трем сирийским позициям, предположительно связанным с производством и хранением химического оружия. Согласно их заявлению, удар можно считать ответом на химическую атаку на город Дума . Горячие споры о законности ракетной атаки захлестнули и Великобританию.

Премьер-министр Тереза Мэй попала под удар оппозиционных политиков за то, что подписалась на участие Лондона, не заручившись одобрением парламента.

Лидер молодежного крыла Правой партии (Høyre) Сандра Бруфлот (Sandra Bruflot) ракетный удар поддерживает. По ее мнению, в данной ситуации особенно важно, кто из стран возлагает ответственность за химическую атаку на Асада и его правительство.

«Это Великобритания, США и Франция — демократические страны Запада, с которыми у нас общие принципы. В этих странах есть свободная и независимая пресса и проводятся журналистские расследования. Чего не скажешь про страны, химическую атаку отрицающие, — Россию , Сирию и Иран », — считает Бруфлот.

Такое нельзя оставлять безнаказанным

Бруфлот добавляет, что мало кто, кроме сирийского режима, отважится на подобную атаку, и подчеркивает, что молодежное крыло Правой партии опирается на доказательства.

Совет безопасности ООН еще в 2013 году постановил, что Сирия обязана уничтожить все свои запасы химического оружия, предупредив, что любое дальнейшее его использование против гражданских лиц будет иметь последствия», — указывает Бруфлот.

Лидер молодежного крыла Правых согласна с тем, что удар по Сирии формально идет вразрез с дипломатическими критериями, но считает, что он полностью оправдан как профилактическая мера.

«Когда переходят все границы, это не должно оставаться безнаказанным. Нельзя же просто смотреть, как нарушается международное право», — объясняет она.

Безопасность Норвегии поставлена на карту

Эйде говорит, что в его партии тоже шокированы происходящим в Сирии, однако отмечают, что даже наличие явных доказательств причастности Асада к химической атаке не дает Западу права на военное вмешательство.

«Смысл международного права в том, что страны сели и договорились о правилах ведения боевых действий. Если мы и им перестанем следовать, то попросту позволим сверхдержавам наплевать на международные договоренности и нападать на других по собственному усмотрению», — считает Эйде.

По мнению Эйде, на карту поставлена и безопасность Норвегии.

«Норвегия — страна маленькая, и многие норвежцы боятся русских. Если мы перестанем воевать по правилам, Норвегия тоже может оказаться под ударом», — отмечает Эйде.

Путин уже тут как тут Профессор юриспруденции и один из ведущих норвежских специалистов-международников Гейр Ульфстейн (Geir Ulfstein) считает, что удар по Сирии международному праву «очевидно противоречит».

Военное вмешательство во внутренние дела другой страны возможно лишь с санкции Совета безопасности ООН, если оно производится в целях самообороны, либо должно быть одобрено властями самой страны, подчеркивает он.

«Путин за это уже ухватился и доказывает, что Запад не уважает международное право», — говорит Ульфстейн.