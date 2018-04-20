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Госдеп объяснил попытки расчленения Сирии «пропагандой» России
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Госдеп объяснил попытки расчленения Сирии «пропагандой» России 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Госдепартамент утверждает, что заявление российского МИДа о попытках Соединенных Штатов и «Джебхат ан-Нусры» создать на юге Сирии подконтрольную боевикам автономию якобы является «неправдой и пропагандой».
По словам представителя госдепартамента США, «в этих беспочвенных обвинениях нет ни капли правды», передает РИА «Новости».
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы есть данные о попытках сирийских боевиков при поддержке Соединенных Штатов создать на юге Сирии «автономию».
Таким образом она прокомментировала сведения военно-дипломатического источника о расширении боевиками подконтрольных территорий на юге Сирии.
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