Госдеп объяснил попытки расчленения Сирии «пропагандой» России

По словам представителя госдепартамента США, «в этих беспочвенных обвинениях нет ни капли правды», передает РИА «Новости»

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы есть данные о попытках сирийских боевиков при поддержке Соединенных Штатов создать на юге Сирии «автономию».

Таким образом она прокомментировала сведения военно-дипломатического источника о расширении боевиками подконтрольных территорий на юге Сирии.