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Косачев: судя по всему, американцы пытаются выдавить «Аэрофлот»
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Косачев: судя по всему, американцы пытаются выдавить «Аэрофлот» 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Константин Косачев, возглавляющий комитет Совфеда по международным делам, отметил, что действия США по ограничению выдачи виз работающим в авиакомпании «Аэрофлот» являются попыткой вытеснить перевозчика с рынка. Об этом он заявил журналистам ТАСС.
Судя по всему, американцы пытаются выдавить «Аэрофлот» с рынка двусторонних авиаперевозок и в конечном счете поставить на эти маршруты свои авиакомпании. Уверен, такой вариант не должен быть согласован российскими властями
— Константин Косачев
В случае, если информация о подобных намерениях США подтвердится, это подтвердит догадки о том, что санкционная политика Америки является нечестным способом устранения конкуренции, добавил он.
Ранее в СМИ сообщалось об усложнении процедуры получения американской визы, что особенно ощутили сотрудники компании «Аэрофлот». Вашингтон назвал причиной этого сокращение штата консульства США в России.
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