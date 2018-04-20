Косачев: судя по всему, американцы пытаются выдавить «Аэрофлот» 

Константин Косачев, возглавляющий комитет Совфеда по международным делам, отметил, что действия США по ограничению выдачи виз работающим в авиакомпании «Аэрофлот» являются попыткой вытеснить перевозчика с рынка. Об этом он заявил журналистам ТАСС.
Судя по всему, американцы пытаются выдавить «Аэрофлот» с рынка двусторонних авиаперевозок и в конечном счете поставить на эти маршруты свои авиакомпании. Уверен, такой вариант не должен быть согласован российскими властями
— Константин Косачев
В случае, если информация о подобных намерениях США подтвердится, это подтвердит догадки о том, что санкционная политика Америки является нечестным способом устранения конкуренции, добавил он.
Ранее в СМИ сообщалось об усложнении процедуры получения американской визы, что особенно ощутили сотрудники компании «Аэрофлот». Вашингтон назвал причиной этого сокращение штата консульства США в России.