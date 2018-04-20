Косачев: судя по всему, американцы пытаются выдавить «Аэрофлот»

Судя по всему, американцы пытаются выдавить «Аэрофлот» с рынка двусторонних авиаперевозок и в конечном счете поставить на эти маршруты свои авиакомпании. Уверен, такой вариант не должен быть согласован российскими властями

— Константин Косачев

В случае, если информация о подобных намерениях США подтвердится, это подтвердит догадки о том, что санкционная политика Америки является нечестным способом устранения конкуренции, добавил он.