Косачев назвал актами агрессии атаку на Сирию и инцидент в Солсбери

Актами агрессии западных стран против всей системы международного права назвал сенатор Константин Косачев атаку западной коалиции на Сирию с целью сорвать мирный процесс в стране и инцидент в Солсбери. "Запад второй раз за год пытается устроить провокацию в Сирии, которая направлена на дискредитацию властей страны и нанесение ущерба мирному процессу в САР", — цитирует РИА Новости выступление сенатора на заседании Совета Федерации По словам сенатора, фейковые новости о химатаке в сирийском городе Дума , якобы устроенной Дамаском , стали разваливаться, когда власти Сирии при поддержке России стали требовать расследования инцидента. «Параллельно была организована провокация в английском Солсбери», — отметил Косачев. Выводы независимой экспертизы по этому делу были «откровенно убраны под ковер», констатировал сенатор.