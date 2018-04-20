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Косачев назвал актами агрессии атаку на Сирию и инцидент в Солсбери
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Косачев назвал актами агрессии атаку на Сирию и инцидент в Солсбери 

Российская Газета 56 минут назад
Актами агрессии западных стран против всей системы международного права назвал сенатор Константин Косачев атаку западной коалиции на Сирию с целью сорвать мирный процесс в стране и инцидент в Солсбери.
"Запад второй раз за год пытается устроить провокацию в Сирии, которая направлена на дискредитацию властей страны и нанесение ущерба мирному процессу в САР", — цитирует РИА Новости выступление сенатора на заседании Совета Федерации.
По словам сенатора, фейковые новости о химатаке в сирийском городе Дума, якобы устроенной Дамаском, стали разваливаться, когда власти Сирии при поддержке России стали требовать расследования инцидента. «Параллельно была организована провокация в английском Солсбери», — отметил Косачев.
Выводы независимой экспертизы по этому делу были «откровенно убраны под ковер», констатировал сенатор.
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