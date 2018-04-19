Ещё
Китай ожидает визита в страну делегации Роскосмоса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай ожидает визита в страну делегации Роскосмоса 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 19 апр — РИА Новости. Пекин ожидает визита в страну делегации Роскосмоса, заявил РИА Новости генеральный секретарь Китайской национальной космической администрации Тянь Юйлун.
"Возможно, когда президент (РФ Владимир) Путин приедет с официальным визитом в Китай, и, возможно, делегация Роскосмоса приедет перед ним или вместе с ним", — заявил глава ведомства на полях 34-го ежегодного Космического симпозиума, который проходит с 16 по 19 апреля в Колорадо-Спрингс в США.
Тянь Юйлун отметил, что в последние годы встречи представителей космических агентств двух стран происходят регулярно, делегации ведомств совершают взаимные визиты ежегодно.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И в Москве сообщил, что запланировал несколько встреч с председателем КНР Си Цзиньпинем в текущем году. В частности, в июне состоится визит Путина в Китай, приуроченный к саммиту ШОС.
РИА Новости: последние новости
Два члена экипажа судна "Норд" выехали в Белоруссию, сообщили на Украине МИД не исключил прекращения авиасообщения с США Блогер Варламов заявил о желании участвовать в выборах мэра Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение523
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии424
Сотрудники МИД РФ эвакуированы18
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть87
Лондон арестовал яхту российского миллиардера71
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение