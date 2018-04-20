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Президент Сирии отказался от французского ордена
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Президент Сирии отказался от французского ордена 

BFM.RU 13 минут назад
Лидер Сирии Башар Асад вернул властям Франции врученную ему президентом Жаком Шираком во время визита в Париж в 2001 году награду — Большой крест ордена Почетного легиона. Об этом сообщается в четверг в заявлении канцелярии главы государства, размещенном в «Твиттере», передает ТАСС.
В нем указывается, что Большой крест, который является высшей степенью отличия Французской Республики со времен Наполеона, передан посольству Румынии в Дамаске, которое временно представляет интересы Парижа.
«Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции 14 апреля в тройственной агрессии против Сирии на стороне Соединенных Штатов и Великобритании», — говорится в заявлении канцелярии.
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